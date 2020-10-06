Меры по ношению масок будут усилены в метро Петербурга

Власти Санкт-Петербурга приняли решение усилить меры для соблюдения эпидемиологических мер в городе.

Максим Соколов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, потребовал перевозчиков следить за тем, чтобы пассажиры находились в метро в маске. Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков выразил недовольство по отношению к пассажирам. Он заявил, что около 90% пассажиров в метро надевают маски только на вход в метро, а 25% уже снимают их после прохода турникетов на эскалаторе. Поляков упомянул, что отсутствие маски в метро обернется для пассажиров штрафом в 4000 рублей.

Сообщается, что помимо коронавируса, петербуржцы стали чаще умирать от психических расстройств.