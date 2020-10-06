Петербургская молодежь выступила в поддержку строгих "ковидных" мер

За введение новых строгих ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, выступила в основном молодежь. Такую статистику предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

АБН заявило, что незадолго до этого, малый и средний бизнес в Петербурге уже начали подготовку к введению дополнительных ограничительных мер из-за пандемиии коронавируса.

В последние дни правительство Петербурга уже понемногу стали вводить дополнительные ограничения для отсутствия распространения COVID-19 в городе, но малый и средний остаются пока в обычном режиме, и не несут рекомендательный характер.