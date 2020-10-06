Россия приблизилась к плато по коронавирусу.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия приближается к плато по коронавирусу и в этот раз показатели вируса будут достаточно высоки. Вирусолог сообщил, что высокие показатели продержатся в лучшем случае месяц.

Во вторник, 6 октября, эксперт сообщил о большой вероятности того, что ежедневный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией превысит показатели, зафиксированные весной 2020 года во время первой вспышке пандемии.

Альтштейн отмечает, что несмотря на интенсивность второй волны пандемии, система здравоохранения России готова к новой вспышке коронавируса. Более того, уже несколько вакцин от COVID-19 прошли клинические испытания. Рост количества заболевших, по мнению специалиста, обусловлен сезонным ослаблением иммунитета.