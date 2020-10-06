Бизнесмены готовятся ко второй волне пандемии коронавируса

Скорее всего, ограничительные меры будут ужесточат в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. К этому в настоящее время готовятся владельцы бизнеса: рестораторы, отельеры, турагенты.

Предприниматели, работающие в сфере кинотеатров, прибегли к сокращению сроков трудовых контрактов с персоналом, кроме того, сейчас они обращают большее внимание на согласование договоров аренды, чтобы при внезапном закрытии не столкнуться с проблемами оплаты помещения. По словам главы отделения НП Лига Хостелов в Петербурге Елены Еновой, владельцы хостелов делают все возможное, чтобы перед началом ограничений заработать максимум. Однако, шансы на спасение гостиничного бизнеса в случае длительных ограничений крайне малы.