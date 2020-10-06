Названа группа с максимальным показателем коллективного иммунитета к COVID-19

Елена Ежлова, заместитель руководителя Роспотребнадзора, сообщила, какая группа обладает наиболее высоким коллективным иммунитетом к коронавирусной инфекции.
Согласно словам эксперта, серологические исследования, проведенные в 26 регионах с участием почти 74 с половиной тысяч человк, показали, что серопревалентность различных групп составляет от 6 до 50 процентов. В числе групп по возрастам наивысший показатель популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции был установлен среди детей дошкольного и раннего школьного возраста. Максимальный показатель составляет 71 процент.