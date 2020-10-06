В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 411 новых заражений коронавирусом

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 411 новых случаев заболевания COVID-19. В Ленинградской области зафиксировано 87 новых заболевших.

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге жертвами коронавирусной инфекции стали 34 человека. При этом 206 пациентов выздоровели и были выписаны.

За все время пандемии число заболевших в Санкт-Петербурге достигло 45 176 человек. Инфекция стала причиной смерти 3 107 пациентов. 30 153 человек благополучно выздоровели.