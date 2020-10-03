В Петербурге спасли недоношенных детей с коронавирусной инфекцией

Детская городская больница № 1 на Авангардной улице ежегодно принимает около 1600 новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, нуждающихся в реанимации. Юлия Горелик, заместитель главного врача по анестезиологии реанимации Детской городской больницы № 1, рассказала, что не так давно к ним в реанимацию попало 4 ребенка из Боткинской больницы.

Реанематологи работали по 6 часов в СИЗах в специальном блоке с этими детьми. Врач сообщила, что самый маленький пациент с коронавирусом весил всего 1200 килограммов. У малденца наблюдался разрыв легкого и стоял дренаж, всего в реанимации он провел 2 месяца жизни. Известно, что мать ребенка погибла от коронавирусной инфекции, мылаш остался на попечении отца и бабушки. Юлия отметила, что коронавирусная инфекция страшна как для беременных, так и для новорожденных.