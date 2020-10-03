В Санкт-Петербурге на выходных назначила дополнительные пригородные электрички

В эти выходные, 3 и 4 октября, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» установила новые пригородные поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Данное нововведение направлено на повышение уровня качества обслуживания пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе компании. В данном заявлении говорится о пригородных электричках, которые будут отправляться с Финляндского и Балтийского вокзалов. Однако отдельные поезда начнут свое движение с понедельника, 4 октября. Новое расписание появится на сайте СЗППК.