В больницы Ленобласти прибудут дополнительные 40 аппаратов ИВЛ

С понедельника, 5 октября, в больницы Ленинградской области поступят 40 аппаратов ИВЛ. Данные аппараты изобретены фирмой «Siemens». На данный момент в медучреждениях находится около 800 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Около трех месяцев назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил задачу закупить аппараты ИВЛ. На сегодняшний день правительство уже готовится к тому, чтобы принять новое оборудование к использованию.

Комитет по здравоохранению заявил не только о готовности региона к любой ситуации с опасным вирусом, но и о достаточном количестве аппаратов ИВЛ и помощи Санкт-Петербургу.