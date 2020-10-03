Беглов проконтролировал ход строительства детской поликлиники в Колпино

В субботу, 3 октября, Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, прибыл на место строительства новой детской поликлиники в Колпино. Оно будет расположено в одном из зданий на Московской улице.

Помимо отделения неотложной медицинской помощи, лучевой диагностики и клинико-диагностической лаборатории появятся зал ЛФК, оздоровительный бассейн, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. Завершение строительства медучреждения планируется в мае 2021 года.

На данный момент, из-за отсутствия медучреждений, семи тысячам детей приходится лечится в жилых домах, в которых расположены отделения педиатрии. Для того, чтобы обследоваться у иных специалистов, детям нужно ездить в другие больницы.