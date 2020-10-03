Минздрав указал, как носить маски

Эрик Бровко, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ назвал три основных правила ношения медицинских масок. Главное из них – не носить одну и ту же маску постоянно, а менять их чаще и правильно использовать.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу», — говорит эксперт.

Кроме того, специалист считает, что при себе можно иметь любой тип маски, даже сделанный своими руками. Главное помнить, что после использования маску нужно выбросить, а многоразовые маски не забывать регулярно стирать. Также Эрик Бровко порекомендовал хранить маски в отдельном кармане или убирать в отдельный пакет.