Петербургских медиков начнут прививать от коронавируса на следующей неделе

В понедельник, 5 октября, в Петербурге сразу 42 медицинским работникам сделают прививки от коронавируса. Об этом сообщает первый зампредседатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Отмечается, что среди них 21 работник Боткинской больницы, 21 сотрудник 40-й больницы на базе 68-й Сестрорецкой поликлиники.

Также председатель добавил, что после первой прививки каждого работника включат в федеральный регистр. Кроме того, известно о 4667 дозах вакцин, которые прибудут в Петербург в ближайшие две недели.

На данный момент известно, что привиться от COVID-19 смогут все желающие педагоги и медики. Массовая вакцинация жителей планируется в декабре или в январе.