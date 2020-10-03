С началом октября для россиян изменились правила выплат на рождение детей

В пятницу, 2 октября, прием заявлений по ежемесячным выплатам возобновлен. Речь идет о выплатах по случаю усыновления или рождения ребенка.

Напомним, что ранее с 1 апреля по 1 октября заявления подавать не требовалось. Это было связано с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Теперь жителям России вновь нужно подавать заявления на получение ежемесячных пособий.

Кроме того, ранее сообщалось о единовременных выплатах для водителей скорой помощи и медработников. На выплаты было выделено 418 миллионов рублей из резервного фонда Петербурга.