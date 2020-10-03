За последние сутки россияне сделали более 423 тыс. тестов на COVID-19

За минувшие сутки в России сделано 423 тысячи тестов на коронавирус. Об этом сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора. Примечательно, что за прошедшие сутки жители Петербурга сделали 28 тысяч 781 тестов. Известно, что под наблюдение врачи оставили 2676 больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Северной столице за минувшие сутки инфекция вируса COVID-19 выявлена у 358 петербуржцев. Таким образом, Петербург продолжает лидировать по количеству суточных заражений коронавирусом. При этом в Ленобласти за последний день 79 жителей заразились вирусом COVID-19.