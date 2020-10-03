Петербургским работодателям рекомендуют перевести часть работников на удаленку

Власти Санкт-Петербурга порекомендовали работодателям перевести сотрудников, которые не участвуют в обеспечении функционирования организации непосредственно, на удаленный режим работы.

Это — одна из ограничительных противоэпидемических мер, принятых администрацией города. Пресс-служба администрации также сообщает, что с 5 октября по 2 ноября предоставление социальных услуг в полустационарной форме приостанавливается.

Людей старше 65 лет просят оставаться дома и не ходить в места скопления людей без необходимости. Волонтеры снова начнут помогать им, закупая продукты в магазинах.