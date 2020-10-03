358 человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 358 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Ленинградской области выявлено 79 новых случаев.

Северная столица сохраняет второе место в России по суточной заболеваемости. На первом месте — Москва, где за сутки заболело 2884 человека.

За сутки в Петербурге тест на коронавирус прошло 28,7 тысяч человек. Под медицинским наблюдением находятся 2676 пациентов. За время пандемии коронавирусом заразилось 43 996 человек, из которых выздоровело 29 547. Жертвами вируса стали 3034 человека.