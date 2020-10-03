Роспотребнадзор напомнил, что ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям

Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала, что ослабляет иммунитет человека к инфекционным заболеваниям, куда входит и коронавирус. По ее словам, переохлаждение может стать одним из факторов заболевания.

Она отметила, что необходимо следовать все рекомендованным ведомством мерам профилактики. К ним относится тщательное мытье рук, ношение маски, соблюдение социальной дистанции. Также важно избегать переохлаждения организма и одеваться по погоде.

Также эксперт сообщила, что прогнозировать рост и спад заболеваемости коронавирусной инфекцией сложно, поскольку она изучена недостаточно из-за новизны.