Московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению

"Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации сообщает, что с 19 октября московские школьники могут вернуться к дистанционной форме обучения. Это значит, что на удаленный режим учебы они перейдут сразу после перенесенных осенних каникул, которые окончатся 18 октября.

Данный вариант рассматривается городской администрацией из-за роста выявленных случаев коронавируса среди школьников и студентов. В случае перехода на дистанционное обучение школьники останутся там на две-три недели.

В Санкт-Петербурге ранее на дистанционное обучение перевели около пятидесяти школьных классов из-за коронавируса и вспышки ОРВИ.