Ученые назвали молодых людей главными переносчиками коронавируса

Исследование, проведенное специалистами Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета, продемонстрировало, что наибольшую роль в распространении коронавируса играет молодежь: они имеют больше всего шансов передать инфекцию друг другу. Соответствующая статья была опубликована в журнале "Science" 2 октября.

Согласно исследованию, 71% зараженных коронавирусной инфекцией не передавали вирус дальше. 60% случаев новых заболеваний передавали 8% заболевших. В ходе исследования выяснилось, что чаще всего заражения происходят в рамках собственной возрастной группы. При этом риск передачи коронавируса среди молодежи выше, чем у старшего поколения, в несколько раз.