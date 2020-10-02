Тысяча учителей заразилась коронавирусом за первую неделю сентября

Роспотребнадзор сообщает, что за первую неделю нового учебного года в российских школах коронавирусом заразилась тысяча учителей.

Ведомство считает, что в росте заболеваемости виновато пренебрежение масочным режимом в ходе педагогических советов и совещаний, проходивших до того, как начался учебный год. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, предложила обязать учителей носить маски во всех общественных местах помимо школ, чтобы замедлить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции среди населения. В Санкт-Петербурге преподавателей просят прислушаться к этим рекомендациям.