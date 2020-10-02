Осенний призыв проходит с изменениями из-за коронавируса

В России начинается ежегодный осенний призыв на военную службу. Указ о его начале подписал президент России Владимир Путин в среду, 30 сентября.

В этом году на прохождение обязательной воинской службы планируется отправить 128 тысяч человек из 85 субъектов РФ. При этом из-за распространения коронавирусной инфекции по прибытии в военную часть военнослужащие обязаны будут провести две недели с момента прибытия на карантине. Транспорт, используемый для перевозки на призывные и сборные пункты, будет проходить обязательную дезинфекцию. В сборных пунктах призывников будут тестировать на коронавирус, а также выдавать им медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Встреча и перевозка прибывающих военнослужащих будет осуществляться строго посредством автомобильного транспорта воинских частей.