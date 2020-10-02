Главный детский инфекционист Петербурга заявила, что коронавирус - не самая опасная инфекция

Главный детский инфекционист Елена Дондурей, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова, высказалась по поводу коронавирусной инфекции и отметила, что грипп является не менее опасным заболеванием чем коронавирус. Дондурей утверждает, что грипп может привести к осложнениям, для борьбы с которыми ребенку может понадобиться лечение в реанимации. Кроме того, различные инфекции способны повлечь за собой осложнения. Дондурей назвала коронавирус не самой опасной инфекцией, так как до того, как она появилась, людям приходилось сталкиваться с тяжелой РС-вирусной инфекцией. Детский инфекционист также сообщила, что риск заболеть коронавирусной инфекцией нового типа в осенне-зимний сезон выше у детей, чем у взрослых.