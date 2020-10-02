Кремль ответил на слухи о карантине

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что введение ограничений, связанных с угрозой второй волны коронавируса, пока не обсуждается российскими властями.

На вопрос журналистов о наличии у Кремля плана действий в случае второй волны пандемии Песков отметил, что в правительстве еще не идет речи о введении локдауна. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, в данный момент региональными властями осуществляется работа по принятию соответствующих мер.

Песков сообщил, что вопрос о введении самоизоляции должен рассматриваться не Кремлем, а правительственным штабом. Несмотря на то, что ограничения не планируются, представитель Кремля все же отметил, что число российских граждан, зараженных коронавирусом растет «достаточно быстро».