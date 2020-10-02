Новый Год пройдёт без корпоративов

Сервис «Работа.ру» предоставил данные своих исследований. Согласно результатам, более 50% компаний в России не будут организовывать новогодние корпоративы. Также стало известно о 40% компаний, которые готовы провести праздник, однако только в режиме онлайн.

Однако есть и те, кто готов праздновать, как и прежде. Среди таких большинство компаний собирается проводить корпоратив на внешних площадках. Остальные 38% готовы отпраздновать Новый Год в офисе.

На данный момент нет никаких постановлений для компаний, чтобы они отказывались отмечать Новый Год в прежнем формате. Однако рекомендации все же остаются. Согласно этим рекомендациям, корпоративы лучше проводить в онлайн формате, либо вовсе отказаться от них в этом году.