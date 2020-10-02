Найдена новая мутация коронавируса

В Великобритании нашли опасную мутацию вируса Covid-19. Это удалось специалистам Института Фрэнсиса Крика в результате одного эксперимента. Дело в том, что коронавирусные шипы меняются и становятся более цепкими.

Примечательно, что подобного явления не зафиксировано ни при заболевании ВИЧ, ни при гриппе. Кроме этого, ученым удалось заметить, что на реакцию в условиях лаборатории требуется очень мало времени. Так, шипы реагируют на изменения в течение одной минуты. Стоит понимать, что в реальных условиях вирус реагирует гораздо дольше.

Как повлияет новая информация на исследования и разработку препаратов от инфекции Covid-19 пока неизвестно.