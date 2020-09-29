Коронавирус добрался до Музея истории Санкт-Петербурга

Всех сотрудников филиала Музея истории Санкт-Петербурга, работающих в особняке Румянцева, отправили на карантин. Дело в том, что у одного из работников музея обнаружили инфекцию Covid-19.

Так, филиал будет закрыт до 10 октября, а все мероприятия и лекции, которые были ранее запланированы, отменили. Так, выставка «Город, потерянный во времени» не будет продлена. Об этом сообщается в соцсетях Музея истории Петербурга.

Напомним, сегодня сообщили также о переводе Петербургской духовной академии на удаленное обучение, так как в учебном заведении РПЦ зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией.