Голикова назвала главные причины распространения коронавируса в России

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова назвала конкретные причины, по которым количество заразившихся коронавирусом продолжает расти. Так, Татьяна считает, что посещение массовых мероприятий, а также несоблюдение масочного режима гражданами привело к росту заболеваемости.

Кроме того, она сообщила, что необходимо четко соблюдать требования, выдвигаемые правительством по отношению к инфекции Covid-19. В противном случае придется прибегнуть к жестким ограничительным мерам, которые были весной этого года. Свои выводы вице-премьер РФ обосновывает результатами опросов.