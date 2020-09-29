В Петербургских стационарах пройдут испытания третьей вакцины от коронавируса

Сотрудники центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова разработали новую вакцину от Covid-19. Таким образом, в России функционируют уже три препарата от коронавирусной инфекции. Последняя на данный момент вакцина должна пройти клинические испытания, которые организуют в условиях стационара сразу в трех российских городах. Так, в Петербурге, Кирове и Новосибирске в проверке препарата примут участие около 300 добровольцев.

Известно, что сначала продлится первая и вторая фаза испытаний, которые займут два месяца. Затем начнется третий этап исследований, однако это возможно только при условии, что первые две фазы покажут хорошие результаты. Об этом сообщает президент РАН Александр Сергеев.