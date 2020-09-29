Петербургских школьников продолжают отправлять на дистанционку

Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом привел к переводу трех петербургских классов на дистанционное обучение. Так, по тем же причинам в Северной столице обучение проходит в удаленном формате сразу в 37 классах 14 школ. Об этом сообщает комитет по образованию.

Кроме этого, из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, в Петербурге был закрыт один детский сад.

Примечательно, что каждый из закрытых классов в Петербурге находится в отдельных школах. Таким образом, количество школ с выявленными случаями инфекции Covid-19, а также с дистанционным образованием выросло с 11 до 14 школ.