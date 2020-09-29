Врач-инфекционист получил штраф за нарушения правил дезинфекции помещений

Решение о штрафе было вынесено Московским районным судом. Заведующая отделением инфекционно-паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики была оштрафована на 25 000 рублей за нарушение санитарных норм в период пандемии коронавируса.

В ходе проверки, которая осуществлялась в городской поликлинике №48 летом этого года, в течение месяца, были обнаружены серьезные санитарные нарушения, что повлекло за собой судебное разбирательство. Сотрудники поликлиники самостоятельно проводили дезинфекцию помещений, вместо того, чтобы обратиться за услугой в специальные компании. Кроме того, оказалось, что информацию о работниках, зараженных коронавирусом, не передавали своевременно в нужные инстанции. Данная информация о нарушениях санитарных норм поступила от объединенной пресс-службы города.