Студенты Петербургской духовной академии будут учиться онлайн

Санкт-Петербургская духовная академия объявила о том, что ее учащиеся переходят на дистанционное обучение в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией. По информации, поступившей от рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram, четыре студента учебного заведения, инфицированные коронавирусом, сейчас находятся на лечении в обсерваторе. За их состоянием наблюдают медицинские работники. Остальные студенты были выписаны после двухнедельной изоляции и получения отрицательных результатов двух тестов на коронавирус.

Сообщается, что студенты, проживающие в общежитии при академии, в связи с переходом на дистанционный формат обучения разъезжаются по своим домам.