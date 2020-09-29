В Росси занято 90% коек для коронавирусных больных

Из общего количества коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, более 115 тысяч в данный момент заняты. Сообщается, что при необходимости количество коек может быть увеличено.

По информации, предоставленной помощником главы Минздрава РФ Алексеем Кузнецовым, в настоящее время почти 90% коек для коронавирусных больных заняты. Кузнецов сообщил, что в момент пика коронавируса в РФ количество коек было увеличено до 184 тысяч. По мере того, как пандемия ослабевала и количество коронавирусных пациентов уменьшалось, часть коек были переведены в резерв. Однако, помощник министра здравоохранения утверждает, что коечный резерв увеличат, если количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжит расти и в этом появится необходимость.