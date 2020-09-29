Петербуржцев за отсутствие масок оштрафовали на 200 тысяч рублей за сентябрь

В сентябре за нарушения масочного режима было выписано штрафов общей суммой более 200 тысяч рублей. За несоблюдение санитарных мер, направленных против пандемии коронавируса, штрафовали как жителей и гостей города, так и компании. Об этом сообщил комитет по законности и правопорядку.

За период с мая по сентябрь было рассмотрено 8 тысяч административных дел по несоблюдению ограничений. В 600 случаях они были закрыты.

Для физических лиц штраф за отсутствие маски составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных = 30-50 тысяч. Юридические лица за несоблюдение санитарных правил могут быть оштрафованы на 200-500 тысяч рублей.