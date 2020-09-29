Духовная Академия сохранит дистанционную форму обучения

В Санкт-Петербургской Духовной Академии 25 сентября состоялось Ректорское совещание, на котором было принято решение о дальнейшем формате учебы в учреждении.

По причине сохранения угрозы коронавирусной пандемии, в Академии в дальнейшем будет действовать дистанционный режим обучения. Весь образовательный процесс будет осуществляться посредством электронной информационно-образовательной среды СПбДА.

Ранее, в сентябре, в Санкт-Петербургской Духовной Академии была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди учащихся. 9 сентября 2020 года там был введен карантинный режим.