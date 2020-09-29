Юрий Башмет, заболевший коронавирусом, находится в тяжелом состоянии

Юрий Башмет, советский и российский музыкант, дирижёр, альтист и общественный деятель, находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее он был госпитализирован. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

Первой инфекцию выявили у супруги дирижера, в связи с чем он и обратился к врачам. Супружеская пара была госпитализирована. Врачи оценивают состояние музыканта как тяжелое.

Юрий Абрамович Башмет является лауреатом Государственном премии СССР, четырех Государственных премий РФ, а также премии "Грэмми". Сейчас всемирно известному дирижеру 67 лет.