Перенос каникул, как в Москве, в Петербурге не планируется

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня, 29 сентября, что осенние каникулы в московских школах переносятся в связи со вспышкой ОРВИ и ростом заболеваемости коронавирусом, и пройдут с 5 по 18 октября. Также в Москве останавливается работа учреждений дополнительного образования и детски досуговых организаций.

В Санкт-Петербурге принимать подобных мер не планируется. Пресс-служба комитета по образованию не думает о том, чтобы переносить осенние каникулы. В Северной столице и Ленинградской области осенние каникулы пройдут по плану, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября.