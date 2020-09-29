Беглов рассказал, в каком случае в городе будут вводиться новые ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, когда в городе будут вводиться новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, это зависит от того, как будет складываться обстановка. Новые ограничения будут введены, если ситуация выйдет из-под контроля.

По словам Беглова, необходимо предоставить бизнесу возможность работать, а людям - получать зарплаты. Важно, чтобы работали предприятия малого и среднего бизнеса, которые серьезно пострадали во время ограничений, введенных весной. Должна работать и сфера культуры и туризма, чтобы ее работникам было на что жить.