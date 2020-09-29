34 класса в школах Петербурга перевели на дистанционку из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге из-за роста заражений коронавирусом и вспышки ОРВИ еще восемь классов отправили учиться удаленно. Ранее из-за роста заболеваемости были закрыты 26 школьных классов и один детский сад, а также студенческое общежитие СПбГУ. Всего за последнее время 34 школьных класса были переведены на дистанционное обучение.

Всего в Северной столице на карантин были закрыты классы в 11 школах, как сообщает комитет по образованию города. Пока что полного перевода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения не планируется.