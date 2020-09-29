Путин призвал россиян не терять бдительность

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с просьбой не терять бдительности в условиях пандемии коронавируса.

28 сентября он выступил на расширенном заседании президиума Госсовета. Президент отметил, что соблюдение ограничений необходимо, чтобы избежать еще более жестких ограничений. Результат по борьбе с инфекцией зависит от каждого.

Путин также заявил, что на сегодняшний день информации о коронавирусе больше, и это помогает государству эффективней вести профилактическую работу. Тем не менее, на сегодняшний день риски есть, поэтому россиянам необходимо быть ответственными, соблюдать рекомендации врачей и меры предосторожности.