Чиновники Петербурга могут начать работать удаленно

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о рассмотрении возможности перехода на дистанционных режим работы членами городского правительства.
При этом, Беглов отметил, что ситуация с коронавирусом в городе находится под контролем. Рост количества заболевших небольшой, а медицинские учреждения и врачи успешно оказывают помощь коронавирусным больным. Несмотря на это, учитывая рост числа инфицированных в странах Европы, Петербург необходимо подготовить к возможному усложнению ситуации. Кроме того, губернатор напомнил о том, как важно гражданам соблюдать масочный режим, продленный до 11 октября. Он также призвал жителей города уделять особое внимание мерам предосторожности, в связи с ростом заболеваемости сезонными инфекциями.