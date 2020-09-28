Чиновники Петербурга могут начать работать удаленно

С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Новый год начнется для россиян с длинных выходных

С 1 октября пособия и пенсии будут начисляться только на карту “Мир”

Почти сто школ в РФ перешли на "дистанционку"

С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Новый год начнется для россиян с длинных выходных

С 1 октября пособия и пенсии будут начисляться только на карту “Мир”

В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 237 человек

Дрозденко получил для Ленобласти более 1,5 тысяч вакцин «Спутник V»

При этом, Беглов отметил, что ситуация с коронавирусом в городе находится под контролем. Рост количества заболевших небольшой, а медицинские учреждения и врачи успешно оказывают помощь коронавирусным больным. Несмотря на это, учитывая рост числа инфицированных в странах Европы, Петербург необходимо подготовить к возможному усложнению ситуации. Кроме того, губернатор напомнил о том, как важно гражданам соблюдать масочный режим, продленный до 11 октября. Он также призвал жителей города уделять особое внимание мерам предосторожности, в связи с ростом заболеваемости сезонными инфекциями.

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