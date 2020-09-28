Гражданам Белоруссии предложат российскую вакцину от коронавируса

По информации, поступившей от российского фонда прямых инвестиций, Республика Беларусь предложит своим гражданам привиться от коронавируса. Белоруссия сообщила о своей готовности принять российскую вакцину «Спутник V». 17 сентября Минздравом Минска был получен пакет необходимых документов для клинических испытаний вакцины.

В Российской Федерации отечественный препарат принимается в штатном режиме. Вакцинацию от коронавируса прошли уже более пяти тысяч добровольцев. Сообщается, что после прививки, у добровольцев не было обнаружено побочных эффектов, помимо указанных в инструкции.

Напомним, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России достигло 8 135. Общее число граждан с выявленной коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 1 159 573 человека.