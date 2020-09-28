Часть общежития СПбГУ закрыли на карантин

Общежитие СПбГУ, расположенное в Петергофе, было закрыто на карантин после того, как одна из студенток контактировала с преподавателем, предположительно зараженного коронавирусом.

По словам студенток, приказов касательно карантина комендантом общежития продемонстрировано не было. От учащихся поступают жалобы насчет отсутствия возможности постирать одежду и выйти на кухню, а также недостатка продуктов питания.

По словам одной из студенток, комендант общежития, утверждающая, что учащиеся могут обращаться к ней, для того чтобы получить необходимые продукты, отсутствовала в общежитии в выходные.

Сообщается, что карантин снимут при условии, что тесты на коронавирус у студентов покажут отрицательный результат.