Дрозденко получил для Ленобласти более 1,5 тысяч вакцин «Спутник V»

28 сентября, в понедельник, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ о передаче двухкомпонентной вакцины от Covid-19. Соглашение с Минздравом России губернатор заключил для препарата «Спутник V». Так, в Ленинградской области появится 1624 дозы лекарства от коронавируса. Первая в мире отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в центре им. Гамалеи, появится в области до конца этого года.

Примечательно, что первыми препараты получат медики, работающих в коронавирусных стационарах, то есть в так называемых красных зонах.