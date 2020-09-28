В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 237 человек

В Северной столице продолжают учащаться случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в городе было зафиксировано 237 человек. Общее число заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 42 494 человека. При этом 28 810 из них выздоровело, 2894 скончалось.

В Ленинградской области выявлено 63 новых случая заболевания. Общее число инфицированных в 47 регионе составляет 8 тысяч человек. 5495 пациентов выздоровело, жертвами коронавируса стали 98 человек.

При этом за последние сутки ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинградской области не было зафиксировано ни одной смерти по причине COVID-19.