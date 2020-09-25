В больницах Петербурга 19 % коек рассчитаны на пациентов с коронавирусом

Городской комитет по здравоохранению сообщил в пятницу, 25 сентября, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга готовы предоставить более 4 тысяч мест для людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией. При этом, 790 мест из общего числа коек на данный момент свободны. Среди медицинских учреждений, которые были перепрофилированы для обслуживания пациентов с коронавирусом находятся: больница святого Георгия, Александровская больница, клиническая больница имени Боткина, Городские больницы номер 15, 40, 20, 38. Детская больница номер 5 имени Филатова и другие.

Сообщается, что количество коек для коронавирусных больных в ближайшем будущем планируется увеличить в Александровской больнице. На данный момент количество мест в медицинском учреждении составляет 286, число коек по плану должно достигнуть 700.