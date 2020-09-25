Гинцбург объяснил, почему заболеваемость коронавирусом растет

Александр Гинцбург, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который разработал отечественную вакцину от коронавируса, объяснил, почему в последне дни в России растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

Он перечислил следующие причины увелчиения случаев заражения COVID-19. Прежде всего, это связано с более высокой восприимчивостью к заболеванию в осенний период. Также в этом виноваты транспортные потоки. Люди возвращаются из отпусков и активнее пользуются транспортом, также на это влияет возобновление учебы в школах и фузах. Виновата и нехватка витамина D у россиян.

За прошедшие сутки в России было выявлено более 7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.