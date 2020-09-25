"Ленэкспо" вновь готовится принимать пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь, размещенный в "Ленэкспо", вновь готовится принимать больных с коронавирусной инфекцией. Ранее он приостановил работу в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о завершении подготовки к работе стационара. Он будет принимать пациентов в случае резкого скачка заболеваемости.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" будут развернуты 2,5 тысяч коек, а также оборудована реанимация и установлен аппарат КТ.

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге действует 3,7 тысяч коек в двенадцати взрослых и одной детской больнице.