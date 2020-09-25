Канализации Петербурга забиты масками и перчатками

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга сообщает, что канализации Северной столицы не справляются с наплывом масок, перчаток и влажных салфеток. Их все чаще выбрасывают в унитаз. В канализационных трубах они не разлагаются и застревают, в связи с чем появляются засоры. Число таких засоров увеличилось на 25 процентов.

Больше всего страдают канализационные сети Адмиралтейского, Центрального и Василеостровского района. Нагрузка на сети там высокая, и они не справляются с ней. В связи с этим специалисты все чаще вынуждены удалять засоры из канализационной системы.

При этом отмечается, что количество засоров не изменилось по сравнению с прошлым годом.