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В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 224 человека

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© Фото: Pixabay.com

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В Ленинградской области заболело 60 человек.

В России за сутки выявлено 7212 заболевших коронавирусной инфекцией. Петербург занимает второе место по числу заболевших за сутки, в нем выявлено 224 зараженных, уступая лишь Москве (1560 случаев заражения за последние сутки). В Ленинградской области выявлено 60 новых случаев заражения. 

За все время распространения коронавируса в России выявлено 1 136 048 случаев. При этом 934 146 человек выздоровели, из них 4317 за прошлые сутки. Медики продолжают наблюдать 222 601 человека.

Петербург удерживает пальму первенства по летальным исходам. За последние сутки коронавирус унес жизни 19 человек. 

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