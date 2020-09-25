Более половины петербуржцев готовы отказаться от пластика

Сервис экспресс-доставки «Самокат» провел исследование, согласно которому половина опрошенных покупают полиэтиленовые пакеты при каждом походе в магазин.

Так, стало известно, что 43% жителей города стараются повлиять на экологическую ситуацию в мире путем осознанного потребления. Среди них 70% фильтруют воду, а почти 25% сортируют отходы.

На данный момент петербуржцы считают самой главной экологической проблемой в городе наличие мусора на лицах, причем в большом количестве. Кроме того, горожане считают, что воздух сильно загрязнен, а неправильный расход электроэнергии и воды влечет за собой негативные для экологии последствия.